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La ballena Timmy, que fue liberada, ha vuelto a quedarse atrapada

La ballena Timmy, que fue liberada, ha vuelto a quedarse atrapada

Timmy, la ballena jorobada que ha captado la atención de toda Alemania, lleva semanas varada en aguas poco profundas del Báltico. El nivel del agua ha vuelto a bajar y el animal, que lucha por sobrevivir, ahora parece estar tumbado en el fondo marino e incapaz de moverse. El pasado 20 de abril consiguió liberarse pero la alegría ha durado poco. Desde una iniciativa privada se está intentando profundizar el suelo marino con chorros de agua para ayudarla a nadar.

| etiquetas: timmy , ballena , jorobada
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8 comentarios
2 0 0 K 25 Animales
#2 DenisseJoel
Parece que Tommy le está queriendo decir algo a Alemania... A ver si lo pillan de una vez.
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#6 Leclercia_adecarboxylata
#5 Además disfruto haciendo bullying a las demás personas.
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Relacionada, ya lo advertían aquí que no se movía:
www.meneame.net/m/ocio/timmy-ballena-jorobada-ya-ha-sido-liberada

Aquí están haciendo un directo del rescate.... www.youtube.com/live/Cuj4U_3jfc0?is=tjphXdop7P61Zjvl
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 No fue liberada, se liberó por si misma. ¿Por qué cambias, y para mal, todos los titulares?
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Lo cambio para mal porque soy mala persona, soy un manipulador y me gusta confundir a las personas.
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Pertinax #5 Pertinax
#4 Algo de eso debe ser, porque, sinceramente, no me lo explico.
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#7 Pixmac
#1 La emisión de hoy es www.youtube.com/watch?v=gOpDSxA-k6s

El caso se recordará muchos años. Ahora la que está mal es la veterinaria que lleva el rescate, que tuvo un derrame cerebral y está en coma www.abc.es/sociedad/veterinaria-cuidaba-ballena-timmy-entra-coma-derra
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menéame