La ballena Timmy, que fue liberada, ha vuelto a quedarse atrapada

Timmy, la ballena jorobada que ha captado la atención de toda Alemania, lleva semanas varada en aguas poco profundas del Báltico. El nivel del agua ha vuelto a bajar y el animal, que lucha por sobrevivir, ahora parece estar tumbado en el fondo marino e incapaz de moverse. El pasado 20 de abril consiguió liberarse pero la alegría ha durado poco. Desde una iniciativa privada se está intentando profundizar el suelo marino con chorros de agua para ayudarla a nadar.
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www.meneame.net/m/ocio/timmy-ballena-jorobada-ya-ha-sido-liberada
Aquí están haciendo un directo del rescate.... www.youtube.com/live/Cuj4U_3jfc0?is=tjphXdop7P61Zjvl
El caso se recordará muchos años. Ahora la que está mal es la veterinaria que lleva el rescate, que tuvo un derrame cerebral y está en coma www.abc.es/sociedad/veterinaria-cuidaba-ballena-timmy-entra-coma-derra