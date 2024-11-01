La ballena Timmy, que fue liberada, ha vuelto a quedarse atrapada

Timmy, la ballena jorobada que ha captado la atención de toda Alemania, lleva semanas varada en aguas poco profundas del Báltico. El nivel del agua ha vuelto a bajar y el animal, que lucha por sobrevivir, ahora parece estar tumbado en el fondo marino e incapaz de moverse. El pasado 20 de abril consiguió liberarse pero la alegría ha durado poco. Desde una iniciativa privada se está intentando profundizar el suelo marino con chorros de agua para ayudarla a nadar.