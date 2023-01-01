edición general
2 meneos
7 clics
Baleària construirá 2 nuevos fast ferries Ro-Pax 100% eléctricos en Astilleros Armón

Baleària construirá 2 nuevos fast ferries Ro-Pax 100% eléctricos en Astilleros Armón

cuya entrada en servicio se espera para 2027, contarán con una capacidad eléctrica de 16 MW gracias a 4 unidades de propulsión eléctrica, alimentadas por baterías, con capacidad de 11.500 kWh, lo que permitirá realizar las travesías completas con cero emisiones, eliminando también el ruido y las vibraciones. Los buques podrán transportar hasta 804 pasajeros y 225 vehículos, alcanzando una velocidad máxima de 26 nudos...

| etiquetas: eléctrico , sostenible , barco , buque , ferry
2 0 0 K 25 tecnología
3 comentarios
2 0 0 K 25 tecnología
javierchiclana #3 javierchiclana *
#2 OK... entonces estos dos que se fabrican serían los primeros eléctricos 100% y el que funciona desde 2023 entre Ibiza y Formentera una especie de híbrido enchufable.
0 K 17
javierchiclana #1 javierchiclana *
""La recarga se realizará mediante 2 innovadores brazos robóticos autónomos instalados en cada puerto, conectados al buque mediante un sistema OPS (Onshore Power System). Cada embarcación podrá recargar la energía necesaria para la ruta en tan solo 40 minutos." o_o

¿Por qué nadie me había dicho que en España había un ferry eléctrico funcionando desde 2023 ? :hug:…   » ver todo el comentario
0 K 17
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
#1 Porque es "electrico". Los motores electricos los usa solo para entrar y salir del puerto.

Y diria que se subio a MNM la noticia en su momento, por cierto.
0 K 12

menéame