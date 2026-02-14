Baleares se consolida como la comunidad con mayor impacto migratorio de España: casi el 30% de la población ya es de origen extranjero

A 1 de enero de 2026, las comunidades con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero son Baleares (29,27%), Cataluña (26,11%), Madrid (25,70%) y la Comunidad Valenciana (25,45%). La diferencia territorial es contundente: el peso en las islas triplica al de Extremadura (6,59%) y duplica ampliamente al de Asturias (12,55%) o Castilla y León (12,87%). Pese a los beneficios económicos y demográficos, el informe advierte de que la integración no está exenta de desafíos. La inmigración en Baleares y en España ya no es coyuntural.