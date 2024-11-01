Baldoví acusa a Feijóo y Tellado de ser "cómplices" de Mazón: "Los valencianos nunca perdonaremos al PP estos insultos"

"Cuesta calificar las palabra Mazón. Lamentables, vergonzosas, insultantes. Dice que él sí que se toma en serio las emergencias, cuando esta misma semana hemos sabido que se quedó hasta las 19.00 horas en el Ventorro. También hemos sabido que su consellera ha mentido ante la jueza", ha manifestado. Para el síndic de Compromís, "lo peor de todo es que tanto Tellado como Feijóo lo apoyan". "Son cómplices de Mazón. Los valencianos nunca perdonaremos al Partido Popular estos insultos", ha reiterado.