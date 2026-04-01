Los Balcanes, el patio trasero donde la UE ensaya su política migratoria

Bruselas presiona a los países de la región con los fondos europeos y la promesa de adhesión para que contengan la migración. La estrategia de reforzar fronteras ha erosionado los derechos humanos dentro de la Unión.
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Nadie puede decir que la UE se niega a recibir a migrantes, de hecho los hay a millones y millones y millones, hasta llegar al punto de cambiar la identidad de estos países, pero parece que tiene que ser un flujo infinito, además que los países de la UE no puedan decir nada al respecto, que todo aquel que lo desee tiene que poder venir, por lo civil o lo criminal.
Los países europeos tienen derecho a elegir quien viene, y quien no.