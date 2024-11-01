Balada del ‘Drogas’ y el ‘Trolas’

El origen del procesamiento del Fiscal General del Estado estuvo en la decisión de su titular Álvaro García Ortiz de desmentir la mentira puesta en circulación por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, el Trolas. Ahora que anda en plena gira el gran Enrique Villarreal, el Drogas, el alias por el que es conocido el mítico líder de Barricada acude a la mente por semejanza fonética y contraste ético con el sobrenombre que Rodríguez se ha ganado a pulso merced a su controvertida relación con la verdad.