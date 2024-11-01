Bajo el campo extremeño: las familias inician la búsqueda de las ‘fosas de valencianos’

La Asociación Científica ArqueoAntro ha iniciado esta semana con la primera campaña de búsqueda de combatientes valencianos que cayeron en el frente de Extremadura. La iniciativa, impulsada por la ‘Asociación de familias de combatientes republicanos desaparecidos en el frente extremeño’, ha comenzado los trabajos en una zona de huertos de Puebla de Alcocer (Badajoz), un paisaje que durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital de sangre –así llamaban a los hospitales militares– y que no se ubicaba lejos de los campos de concentración.