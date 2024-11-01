Bajo las Bermudas hay una estructura gigante “como nada visto en la Tierra”

Científicos descubrieron bajo las islas Bermudas una capa de roca anómala de casi 20 km de espesor, situada entre la corteza oceánica y el manto, sin equivalente conocido en la Tierra. Detectada mediante el análisis de ondas sísmicas, esta formación ligera y profunda rompe con los modelos geológicos clásicos. Su origen podría estar ligado al antiguo vulcanismo de la región, ocurrido hace unos 31 millones de años, y ayudaría a explicar la elevación del fondo oceánico bajo Bermudas.