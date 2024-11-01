edición general
Las bajas laborales por salud mental se triplican en 10 años en Cataluña

Las bajas por incapacidad temporal es de 52,3 procesos por cada 1.000 trabajadores en Cataluña, la segunda más elevada del estado y entre los territorios con más incidencia de Europa, con mayor incidencia entre los jóvenes de 16 a 24 años, con 76 bajas por cada 1.000. Pimec también ha denunciado el tamaño y la duración de las listas de espera de la salud en Cataluña, con una media de pacientes en listas de espera de 24,6 por cada 1000 frente a las 17,9 en toda España.

