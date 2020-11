Bad Religion - Against the Grain: 30 años de la enésima obra maestra de los reyes del punk rock

Que los californianos Bad Religion son la mejor banda de la historia del punk rock es algo que ya me estoy atreviendo a decir sin temor a ser tildado de flipado desde hace unos cuantos años. Y aunque eso es algo que siempre he pensado a nivel de gustos y afiliaciones personales, por algún motivo u otro tenía ciertas reticencias sociales en ponerlos públicamente por encima de mitos sagrados del género como pudieran ser los Ramones o The Clash. Pero supongo que después de cuarenta años sacando discazos, y tras encontrarme con opiniones similares