Bacterias ‘astronautas’ para luchar contra las infecciones: científicos observan que estos microbios cambian su comportamiento en el espacio

El equipo de la Universidad Wisconsin-Madison ha explicado que ciertos cambios específicos derivados de la estancia en la ISS han conferido a los fagos una especial eficacia frente a cepas bacterianas responsables de infecciones urinarias en la Tierra. Según han señalado los investigadores, estas bacterias suponen un reto sanitario notable. Actualmente, más del 90 % de los patógenos implicados en infecciones urinarias muestran hoy resistencia a los tratamientos antibióticos convencionales.