Azpiri es más que las mejores portadas de videojuegos clásicos: este nuevo corto se inspira en su obra de ciencia ficción

El cómic y la animación de los ochenta son la estética clave de un proyecto que, si todo va bien, verá la luz próximamente y que viene con un sello muy conocido por los aficionados españoles: el de Alfonso Azpiri, el añoradísimo artista que dio forma visual a los grandes éxitos de la Edad de Oro del soft español en juegos para Dinamic, Topo y otras compañías. Su estilo inconfundible forma parte del ADN de un proyecto muy prometedor: 'Historia de amor'