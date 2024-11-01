edición general
1 meneos
57 clics

Azpiri es más que las mejores portadas de videojuegos clásicos: este nuevo corto se inspira en su obra de ciencia ficción

El cómic y la animación de los ochenta son la estética clave de un proyecto que, si todo va bien, verá la luz próximamente y que viene con un sello muy conocido por los aficionados españoles: el de Alfonso Azpiri, el añoradísimo artista que dio forma visual a los grandes éxitos de la Edad de Oro del soft español en juegos para Dinamic, Topo y otras compañías. Su estilo inconfundible forma parte del ADN de un proyecto muy prometedor: 'Historia de amor'

| etiquetas: azpiri , corto , ciencia ficción , animación , portadas
1 0 0 K 20 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 20 cultura
Pacman #1 Pacman
El corto, en dailymotion

dai.ly/x84cirb
0 K 20

menéame