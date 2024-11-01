edición general
Aznar remonta y gana más de 70.000 euros con la empresa que fue sancionada por tributación irregular

Aznar remonta y gana más de 70.000 euros con la empresa que fue sancionada por tributación irregular

En el año 2016, el expresidente del Gobierno José María Aznar era sancionado por la Agencia Tributaria por tributación irregular después de utilizar la sociedad Famaztella –creada junto a su mujer, Ana Botella– para pagar menos impuestos por sus ingresos. Casi una década después, el popular remonta y gana con dicha empresa más de 70.000 euros. José María Aznar abandonaba Moncloa en el año 2004, mismo año en el que funda junto a su mujer, Ana Botella, la sociedad Famaztella. En concreto, su constitución data del 10 de mayo de 2004. Tal y como

8 comentarios
#3 Toponotomalasuerte
Es un emprendedor!!!
Que lleva toda su puta vida durante generaciones viviendo de robarle al estado.
1 K 24
tremebundo #8 tremebundo
#7 Por que tú eres un fiera que va partiendo la pana.
0 K 14
manc0ntr0 #2 manc0ntr0
Circulen, esta corrupción no interesa a la ponzoña de ultraderecha
0 K 8
Sandilo #1 Sandilo
No veo por que es noticia Lo que haga en su vida privada mientras sea legal.
1 K 0
sotillo #4 sotillo
#1 Esto dice Montoro
1 K 26
Sandilo #6 Sandilo *
#4 Y los socialistas de pro como Zapatero o Felipe González.

Por cierto, ZP está algo nerviosete con el cerco de USA a su amigo Maduro, no?

igual la DEA le pide a ZP alguna explicación. :roll:
0 K 6
tremebundo #5 tremebundo
#1 Pues que este pavo te dice a ti lo que tienes que hacer y pensar.
0 K 14
Sandilo #7 Sandilo
#5 Te lo dirá a ti, a mi desde luego no.
0 K 6

