Aznar remonta y gana más de 70.000 euros con la empresa que fue sancionada por tributación irregular

En el año 2016, el expresidente del Gobierno José María Aznar era sancionado por la Agencia Tributaria por tributación irregular después de utilizar la sociedad Famaztella –creada junto a su mujer, Ana Botella– para pagar menos impuestos por sus ingresos. Casi una década después, el popular remonta y gana con dicha empresa más de 70.000 euros. José María Aznar abandonaba Moncloa en el año 2004, mismo año en el que funda junto a su mujer, Ana Botella, la sociedad Famaztella. En concreto, su constitución data del 10 de mayo de 2004. Tal y como