Azcón y Feijóo convierten el adelanto electoral en un fracaso para el PP al perder votos y escaños
Pese a haber agrandado su brecha con el PSOE, su estrategia también ha provocado un nuevo auge de la extrema derecha, que ahora tendrá más potencia negociadora para un gobierno regional.
pp
resultados
aragón
politica
13 comentarios
#6
tierramar
PPSOE se mantienen por las redes clientelares que han construido en 50 años, nada más. VOX sube por la rabia acumulada por muchos hombres jóvenes, debido a la Ley de Violencia de genero; y porque VOX los está engañando muy bien con su discurso antiinmigración cuando en realidad son proinmigración latina.
www.abc.es/espana/latinos-abascal-cancion-pide-voto-vox-ritmo-20230707
Latinos por Abascal', la canción que pide el voto a Vox a ritmo de salsa: «Por una España grande»
7
81
#7
cenutrios_unidos
#6
Un análisis bastante acertado desde mi punto de vista.
1
20
#8
Tensk
#6
Se podría alargar la explicación y añadir unos cuantos matices, pero en resumen es eso.
2
28
#12
asola33
#6
Creo que los pactos Sanchez-independentismo son un factor importante en la bajada del psoe.
1
20
#13
tierramar
#12
Creo que no, más bien lo contrario. Creo que Podemos a pagado un precio por gobernar desde Madrid.
0
11
#2
platypu
La izquierda ha ganado en Aragon
4
48
#3
cenutrios_unidos
#2
Es que han votado en clave machista.
2
31
#5
VFR
#2
solo tienen que pactar con vox y cha
0
12
#9
Suleiman
La democracia ha hablado. Misa toros,sanidad privada,corrupción... Disfruten lo votado!
3
40
#11
rubencho
#9
vamos, lo de siempre en Aragón.
Otra cosa es que me guste el resultado, pero eso que citas lleva más de 20 años en Aragón. Bueno, sanidad privada quizás no, pero la pública muy en decadencia.
0
6
#1
pandasucks
Son incapaces de hacerse la pregunta correcta: ¿Por qué sube VOX?
2
33
#4
VFR
#1
Igual lo saben pero no están dispuestos a llegar a ese extremo
0
12
#10
riska
La rabia contenida y guiada por la ignorancia ha ganado, la corrupción sistémica ha perdido.
1
17
