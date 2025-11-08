La azarosa vida de los pailebotes Pascual Flores y Santa Eulàlia

Si algo identifica a Torrevieja (Alicante) son sus salinas, una industria con más de 2.000 años, ya que desde tiempos romanos se extraía sal de la laguna de La Mata. Y gracias a ellas, nació la actual ciudad de Torrevieja, cuando en 1803 el rey Carlos IV decretó el traslado de la administración de las Reales Salinas desde La Mata a la ubicación del actual núcleo de Torrevieja, autorizando allí la construcción de nuevas casas. Desde la ciudad alicantina la sal salía hacia los puertos de la España atlántica, el Mediterráneo o el Caribe.