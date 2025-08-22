¿Ayuso o Tragsa? De quién depende el convenio de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid

El principal problema radica en que la Comunidad de Madrid “escurre el bulto”, ya que “está subcontratando el servicio público de prevención y extinción de incendios forestales a Tragsa”. Sin embargo, esto no supone que se les vaya a aplicar el convenio nuevo, ya que este solo afecta a los brigadistas del ministerio. “Las competencias sobre los trabajadores de los servicios públicos de su comunidad las tiene Ayuso. Dependemos del convenio de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid"
| etiquetas: ayuso , tragsa , convenio , bomberos , madrid
Lo de subcontratar esta muy bien para escurrir el bulto, pero en una sociedad informada y bien educada no serviria de nada
Literalmente es anunciar que eres un vago incompetente que pretende cargarle el mochuelo y las responsabilidades al otro, cobrando lo mismo por trabajar menos; y encima SIEMPRE el sobrecoste lo paga el votante.
Llamar retrasados a los que han defendido las subcontratas es quedarse muy corto.