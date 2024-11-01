edición general
Ayuso sigue condonando más de 600 millones a los altos patrimonios madrileños pese a modificar el impuesto

La Comunidad de Madrid cambió las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio en 2023, pero sigue sin recaudar la mitad del total que deberían tributar los ricos madrileños.

7 comentarios
kinz000
Es como la Robin Hood de los pijos
4
pitercio
#4 La leyendacari de Madridherría aplica el conzierto económico cuqui.
1
mis_cojones_en_bata
#4 Roba a los pobres para entregárselo a los ricos!

Y con los pobres apoyando, defendiendolo y disfrutándolo!!!!!!
2
victorjba
Luego que los bomberos tengan un sueldo digno ya lo dejamos para mañana si eso.
0
#1 Joroñas
HDP, hay que decirlo más.
2
reivaj01
Poco condona pa lo guapa que es.
0
Castigadordepagascalers
Luego se extrañan de los luiggis y los carreros blancos. xD xD

Qué falta hace una buena limpieza de escoria derecharra. Limpieza y expropiación. :popcorn:
0

