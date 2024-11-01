·
16
meneos
17
clics
Ayuso sigue condonando más de 600 millones a los altos patrimonios madrileños pese a modificar el impuesto
La Comunidad de Madrid cambió las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio en 2023, pero sigue sin recaudar la mitad del total que deberían tributar los ricos madrileños.
etiquetas
ayuso
madrid
impuestos
altos patrimonios
13
3
0
173
actualidad
#4
kinz000
Es como la Robin Hood de los pijos
4
50
#5
pitercio
#4
La leyendacari de Madridherría aplica el conzierto económico cuqui.
1
23
#7
mis_cojones_en_bata
#4
Roba a los pobres para entregárselo a los ricos!
Y con los pobres apoyando, defendiendolo y disfrutándolo!!!!!!
2
41
#6
victorjba
Luego que los bomberos tengan un sueldo digno ya lo dejamos para mañana si eso.
0
20
#1
Joroñas
HDP, hay que decirlo más.
2
15
#3
reivaj01
Poco condona pa lo guapa que es.
0
13
#2
Castigadordepagascalers
Luego se extrañan de los luiggis y los carreros blancos.
Qué falta hace una buena limpieza de escoria derecharra. Limpieza y expropiación.
0
6
