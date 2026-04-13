Ayuso, la sanidad como negocio

Las organizaciones políticas más depredadoras y conservadoras consideran que la privatización de la sanidad es la alternativa y, sobre todo, una excelente oportunidad de negocio. Hay que buscar alternativas y, como siempre, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid considera que las residencias de ancianos, donde se atiende al que paga, son un buen ejemplo de eficiencia económica. Para la presidenta de la autonomía, la solución es la privatización concertada, gestionada por el grupo Quirón Salud, “buque insignia” de un gran negocio.