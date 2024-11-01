edición general
Madrid se consolida como "el motor de la economía" y concentra el 19,8% del PIB nacional

Madrid representa ya el 19,8% del PIB español al haber experimentado el mayor crecimiento medio desde 2010 con un 2% de media. Desde que la Comunidad superase a Cataluña como la región con más peso en el PIB nacional, la brecha entre ambas solo ha aumentado: la distancia entre ambas es de casi un punto (18,9%). la renta per cápita por habitante, la más alta de España y un 37,1% por encima de la media nacional. Los madrileños ganan de media 44.755 euros frente a los 32.633 de la media nacional. Un 12,2% superior al salario medio de la UE.

4 comentarios
Alakrán_ #2 Alakrán_
Lo que tienen las capitales, que explotan los recursos de un país, gobierno, ministerios, sedes de empresas que tributan allí... Nada nuevo bajo el sol.
Asimismov #1 Asimismov *
Las mejores rentas, las de Madriz.

No quiero pensar que Barcelona , además del AVE Madrid y Zaragoza, tuviese AVE con Valencia y Alicante, Bilbao, Montpelier y Lyon.
BlackDog #3 BlackDog
Tururú Tururú Auso hija de p.... por debajo de esta linea

silvano.jorge #4 silvano.jorge
#3 hdp
