Madrid se consolida como "el motor de la economía" y concentra el 19,8% del PIB nacional

Madrid representa ya el 19,8% del PIB español al haber experimentado el mayor crecimiento medio desde 2010 con un 2% de media. Desde que la Comunidad superase a Cataluña como la región con más peso en el PIB nacional, la brecha entre ambas solo ha aumentado: la distancia entre ambas es de casi un punto (18,9%). la renta per cápita por habitante, la más alta de España y un 37,1% por encima de la media nacional. Los madrileños ganan de media 44.755 euros frente a los 32.633 de la media nacional. Un 12,2% superior al salario medio de la UE.