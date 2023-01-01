edición general
Ayuso respalda el veto a celebraciones musulmanas en Jumilla y alerta de "choques culturales" en España

"Si un Ayuntamiento decide que no es una instalación deportiva la más efectiva y que hay otras destinadas a tal uso, pues me parece correcto". Así ha justificado Isabel Díaz Ayuso la polémica medida adoptada por su partido en Jumilla, donde el Ayuntamiento del PP ha prohibido los usos no deportivos del polideportivo de la localidad, vetando así, en la práctica, las celebraciones musulmanas que venía acogiendo ese espacio municipal.

Sandman #5 Sandman
Habrá que guardarse este envío para Semana Santa o para cuando alguien del PP se gaste dinero público en enviar a asociaciones católicas de viaje a Roma (Moreno Bonilla, te estoy mirando a ti).
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Mañana pedimos a los evangelistas, judíos y demás religiones menos la católica lo mismo?
A que no hay huevos
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
"Yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la religión musulmana, católica y también por ejemplo la judía, cada vez más perseguida"
No sabía que la religión judía estaba perseguida en la Comunidad de Madrid
(O en el resto de España)
#7 Tiranoc
#3 Bueno, es que hay gente que vive en 1492.
Ludovicio #2 Ludovicio
Ya se encargan ellos de que se produzcan choques culturales.
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
Hombre, si eres tú quién los provoca, claro que habrá choques culturales. Pero claro, habla para los retrasados de sus votantes, no es necesario articular frases con sentido, con articular tópicos, mentiras y vaguedades llega de sobra.
#4 concentrado
Ayuso lo ha dicho más de una vez off the record: no está en VOX porque el PP tiene más músculo electoral, ideológicamente está más cerca de VOX que de los conservadores moderadores del PP.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 ideológicamente está más cerca del Mini-yo de las pelis de Austin Powers
fareway #6 fareway *
¿Qué podía opinar la falangista de Madrid? Sorpresas cero.
#10 tierramar *
PP y VOX compiten por el voto de los evangelistas, mayoritariamente hispanos: www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta Ayuso está en Miami en campaña electoral, para animar a los latinos a venir a españa
aruleno #11 aruleno
Tenemos a nuestra copia barata de Trump, y también gana las elecciones.
