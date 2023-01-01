Ayuso respalda el veto a celebraciones musulmanas en Jumilla y alerta de "choques culturales" en España

"Si un Ayuntamiento decide que no es una instalación deportiva la más efectiva y que hay otras destinadas a tal uso, pues me parece correcto". Así ha justificado Isabel Díaz Ayuso la polémica medida adoptada por su partido en Jumilla, donde el Ayuntamiento del PP ha prohibido los usos no deportivos del polideportivo de la localidad, vetando así, en la práctica, las celebraciones musulmanas que venía acogiendo ese espacio municipal.