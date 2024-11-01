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⁠Ayuso presenta su plan de vivienda: menos pisos de los prometidos en 2019, oficinas convertidas en casa y rebajas de impuestos

⁠Ayuso presenta su plan de vivienda: menos pisos de los prometidos en 2019, oficinas convertidas en casa y rebajas de impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid obliga a llevar 10 años empadronado para acceder a una vivienda protegida. La Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a la capital, es la región de España más golpeada por la crisis de precios de la vivienda. La especulación campa a sus anchas en la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso, quien prepara un nuevo plan para dar respuesta a la situación. El Ejecutivo central aprobará este martes su Plan Estatal de Vivienda y, casualmente, la baronesa del Partido Popular (PP) hará lo propio

| etiquetas: ayuso , presenta , plan , viviendas
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1 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Se nota que sus votantes no tienen problemas de vivienda... :troll:
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menéame