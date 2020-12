Ayuso, peligro público

Hay que dejar la vanidad, según Balzac, a las personas que no tienen otra cosa que exhibir. No hay semana en la que Isabel Díaz Ayuso no sea noticia por una estridencia, una astracanada o un disparate político. Archivos y hemerotecas atesoran ya un gran elenco de sus salidas de tono en un tiempo récord. En los últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid ha continuado engordando al personaje y jibarizando a la representante pública. Se ha lucido y se ha ganado por méritos propios un hueco en la primera plana del esperpento.