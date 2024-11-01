Ayuso no recupera en septiembre: “Centenares de niños empezaron el curso en barracones”

La Comunidad de Madrid volvió a suspender en septiembre en materia de Educación y más concretamente, en este caso, en cuanto a infraestructuras se refiere. Así lo refleja al menos el informe anual de Comisiones Obreras (CCOO) que proyecta las incidencias de los centros educativos en la región. La secretaria general de la Federación de Enseñanzas de CCOO afea el “incumplimiento” del equipo de Isabel Díaz Ayuso de su “obligación de garantizar una infraestructura seguras y adecuadas”. “No se trata de casos aislados, sino de un problema estructur