Ayuso no recupera en septiembre: “Centenares de niños empezaron el curso en barracones”

Ayuso no recupera en septiembre: "Centenares de niños empezaron el curso en barracones"

La Comunidad de Madrid volvió a suspender en septiembre en materia de Educación y más concretamente, en este caso, en cuanto a infraestructuras se refiere. Así lo refleja al menos el informe anual de Comisiones Obreras (CCOO) que proyecta las incidencias de los centros educativos en la región. La secretaria general de la Federación de Enseñanzas de CCOO afea el “incumplimiento” del equipo de Isabel Díaz Ayuso de su “obligación de garantizar una infraestructura seguras y adecuadas”. “No se trata de casos aislados, sino de un problema estructur

| etiquetas: ayusadas , no hay derecho , cc.oo. , amianto , barracones
7 comentarios
Chinchorro #1 Chinchorro
Pero son niños pobres, diosito los protege de las inclemencias.
unlugar #2 unlugar
Ya han nacido y son pobres ¿Qué más dan?
johel #4 johel *
Yo diria que aprueba con nota lo que quieren sus votantes. De hecho creo que podria hacer aun mas daño, aun tiene margen para que pox suba mas.
RoberRenfu #3 RoberRenfu
Los mejores barracones.....
Spirito #6 Spirito *
Vete a la mierda, Ayuso... guapa, con don de palabra y muy guapa pero corrupta y sinvergüenza con el Pueblo, escandalósamente sinvergüenza.

Vete a la mierda, Ayuso.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Da igual. No son hijos de sus votantes.
