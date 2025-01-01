·
27
meneos
29
clics
Ayuso no ha vuelto de Miami para el incendio de Tres Cantos: volverá para la misa de La Paloma
Está previsto, tal y como marcaba su agenda institucional, que lo haga para la misa de la Virgen de La Paloma el viernes 15 de agosto, por las fiestas de la capital
|
etiquetas
:
ayuso
,
vacaciones
,
miami
,
misa de la paloma
22
5
4
K
147
politica
26 comentarios
#2
colipan
Menuda HdP, igual que la Botella con es Spa,
Está gente no sabe gestionar, vienen a robar
9
K
108
#3
Verdaderofalso
*
#2
en eeuu en pleno temporal de nieve y frío el republicano Ted Cruz se fue al Caribe
www.meneame.net/story/senador-texas-ted-cruz-fue-visto-viajando-cancun
2
K
52
#19
MADMax2
#2
y que iba a hacer aquí, si ya está todo bien coordinado? Lucir modelito?
0
K
9
#4
TomCollins
Se la sopla. Y volverá a sacar mayoría absoluta. ¿De quién es la culpa, entonces?
6
K
85
#6
Dragstat
#4
ahí está la clave a sus votantes se la pela.
1
K
28
#7
TomCollins
#6
y por eso no necesita volver
0
K
12
#17
Milmariposas
*
#4
Quizás soy demasiado purista en lo que respecta a la gente que elijo para entrar en mi vida, y cada vez más, pero sería incapaz de rodearme de gentuza sin empatía, delincuentes, mentirosos, trileros, infieles, puteros, ladrones. Ni en mi círculo de amigos, ni familia (he roto nexos familiares por discrepancias graves en este sentido). Y esto es extensivo a la gente a la que voto. Me sentiría sucia, cómplice de esos delitos, asqueada...
0
K
12
#5
cantaflautistano
Malo si vuelve, malo si no vuelve; el caso es retorcer la noticia lo suficiente y darle la papillita preparada para que la parroquia de meneantes aplauda con las orejas y lo coma sin rechistar, como buenas ovejitas.
4
K
39
#8
TomCollins
#5
Quién ha dicho que es malo si vuelve??
0
K
12
#20
MADMax2
#8
dirían que viene por el postureo y a lucir modelito
0
K
9
#9
Pivorexico
#5
De verdad te ves autorizado para calificar al resto como ovejitas , o tan solo te estas proyectando?
3
K
47
#12
Acabose
#5
Si no vuelve, cambiamos la festividad de la comunidad de Madrid del 2 de Mayo al 2 de Agosto y celebraremos fallas en la que siempre quemaremos figuras de la Mataviejos.
No hay ningún comentario que defienda "malo SI no vuelve", Deberías leer a pelo, sin aplicar el corrector ideológico.
0
K
8
#1
reivaj01
Pues por mí que sólo hubiese sacado el billete de IDA, y no volviese jamás.
3
K
34
#25
tyrrelco
#1
Tal cuál y que no hace falta que venga al incendio, bastantes problemas tienen los que ejercen las labores de extinción como para tener a esta en medio.
0
K
10
#10
salchipapa77
Ayuso, la obsesión enfermiza de menéame.
2
K
30
#14
Ludovicio
#10
Ahora mismo hay que irse a la tercera página de portada para ver una noticia sobre Ayuso.
Esa supuesta obsesión no es más que la excusa de mierda para defender a esa delincuente.
1
K
24
#22
MADMax2
#14
mira comentarios en noticias varias. Dale muchas veces a colación sin venir a cuento
0
K
9
#24
Ludovicio
#22
Y Trump, Putin, Sánchez ...
Pero es que a esa no hay otra forma de defenderla y se ha creado esa película.
0
K
12
#11
Sergio_ftv
Cañitas y misa, el sueño del autoritarismo.
3
K
27
#16
victorjba
¿Misa? Pues está viviendo en pecado la farisea esta.
0
K
15
#23
MADMax2
#16
a quien has votado? Y comulgas con todo lo que dice el partido que has votado?
1
K
24
#15
mcfgdbbn3
¡Que se quede, que se quede y no vuelva a España nunca más!
0
K
12
#13
reithor
Está más cerca, geográficamente, de la prision alligator esa que cualquiera de nosotros.
0
K
11
#21
almadepato
Hipócrita y falacista.
0
K
10
#18
Yuiop
Dejad a Miss Tupper tranquila en Miami.
Si no vuelve mejor, para decir pamplinas y no hacer nada positivo, mejor que esté allí.
0
K
7
#26
bartolin
Se sabe si el chorbo lleva también comisión sobre mangueras?
0
K
7
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
