¿Por qué Ayuso no condena la masacre en Gaza? Las conexiones de la presidenta con empresarios proisraelíes en Madrid

Díaz Ayuso tiene una cercana relación con el presidente de la Fundación Hispanojudía, denunciante en la Audiencia Nacional del boicot a la Vuelta. Creada por Alberto Ruiz-Gallardón, entre sus miembros están multimillonarios, abogados o Nacho Cano. La Comunidad les acaba de ceder un edificio de 2.000 metros para un Museo Hispanojudío en el barrio de Salamanca.

Edheo #5 Edheo
Qué pena de periodismo en este país.... me encantaría entrevistarla y preguntarle...

- Cuando en el colegio nos enseñaban que lo que sucedió en el holocausto nazi, estuvo mal... era aquello adoctrinamiento también?
- Cuando españa sufrió el horror del terrorismo... según ella, al igual que en el caso de Hamás, la solución debió haber sido erradicar a Euskadi del mapa?
- Tratar de visibilizar lo cruento que es este conflicto, no merece educar a las futuras generaciones en que... deben existir…   » ver todo el comentario
Thornton #7 Thornton *
#5 - Cuando españa sufrió el horror del terrorismo... según ella, al igual que en el caso de Hamás, la solución debió haber sido erradicar a Euskadi del mapa?

¡Huy! Si le preguntas eso, se corre ella sola de gusto. Luego, se repondrá, intentará poner cara normal y te dirá que esas preguntas no se le hacen a una presidenta.
Khadgar #2 Khadgar
No le importan los 7291 de sus residencias le van a importar los muertos de Palestina.
Thornton #4 Thornton
#2 Aprendiz de genocida.
Javi_Pina #8 Javi_Pina *
#4 GERONTOCIDA

Cc #2
Falk #6 Falk
#2 solo una psicópata no sentiría empatía alguna por todas las víctimas del genocidio ni de las residencias
Thornton #3 Thornton
Yo siempre pensé que la derecha más rancia, con ayuso a la cabeza, estaría orgullosa de la expulsión de los judios por los Reyes Católicos, referentes de la unidad de España, en lo político y en lo religioso.
makinavaja #9 makinavaja
Porque MAR no se lo dice...
#1 Barriales
Mucho betún.
Esta untada con betún de judea.
