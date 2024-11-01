¿Por qué Ayuso no condena la masacre en Gaza? Las conexiones de la presidenta con empresarios proisraelíes en Madrid

Díaz Ayuso tiene una cercana relación con el presidente de la Fundación Hispanojudía, denunciante en la Audiencia Nacional del boicot a la Vuelta. Creada por Alberto Ruiz-Gallardón, entre sus miembros están multimillonarios, abogados o Nacho Cano. La Comunidad les acaba de ceder un edificio de 2.000 metros para un Museo Hispanojudío en el barrio de Salamanca.