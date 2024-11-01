Ayuso y Moreno van a terminar haciéndose daño

Justo enfrente de este planteamiento se sitúa Isabel Díaz Ayuso, que lleva varios años desplegando una estrategia completamente opuesta: continuas referencias a la política nacional y ataque frontal al presidente del Gobierno y sus políticas. La vía andaluza supone moderación, seriedad, estabilidad y cercanía a los ciudadanos, ha dicho Moreno Bonilla. La vía madrileña se basa en la confrontación a cara de perro con el líder socialista y leña al mono del Gobierno. Lo curioso es que a los dos líderes les va bien. Los dos han logrado en los...