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Ayuso y Moreno van a terminar haciéndose daño

Justo enfrente de este planteamiento se sitúa Isabel Díaz Ayuso, que lleva varios años desplegando una estrategia completamente opuesta: continuas referencias a la política nacional y ataque frontal al presidente del Gobierno y sus políticas. La vía andaluza supone moderación, seriedad, estabilidad y cercanía a los ciudadanos, ha dicho Moreno Bonilla. La vía madrileña se basa en la confrontación a cara de perro con el líder socialista y leña al mono del Gobierno. Lo curioso es que a los dos líderes les va bien. Los dos han logrado en los...

| etiquetas: pp , elecciones , andalucía
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... territorios donde gobiernan esa mayoría absoluta que ahora parece una quimera, algo propio de otro tiempo. Vox apenas consigue oxígeno para respirar en Andalucía y Madrid. Para Feijóo, de momento, este escenario suma. Pactó hace tiempo con Díaz Ayuso una tregua: yo intento dos asaltos a La Moncloa, que me corresponden por edad y trayectoria. Después, si fracaso (lleva uno de dos), me echo a un lado y tú podrás aspirar a todo gracias también a la experiencia acumulada. Mientras tanto,

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