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Ayuso linda y querida
Lástima que la presidenta Sheinbaum pasara olímpicamente de Ayuso porque Nacho Cano les podría haber cantado a pelo Mujer contra mujer
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#1
pirat
mileidi viene aquí a insultar,
ida se va a México a insultar,,
cosas de niñatas pijas maleducadas.
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#2
Usuario22
A la troll no hay que alimentarla
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ida se va a México a insultar,,
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