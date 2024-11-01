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Ayuso linda y querida

Lástima que la presidenta Sheinbaum pasara olímpicamente de Ayuso porque Nacho Cano les podría haber cantado a pelo Mujer contra mujer

| etiquetas: ayuso , méxico , ridículo , política , madrid
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2 comentarios
7 2 2 K 73 politica
#1 pirat
mileidi viene aquí a insultar,
ida se va a México a insultar,,

cosas de niñatas pijas maleducadas.
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#2 Usuario22
A la troll no hay que alimentarla
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menéame