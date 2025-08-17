Ayuso elude la responsabilidad de su peor campaña antiincendios y divide las culpas de la crisis nacional entre Sánchez y la UE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha eludido este domingo la responsabilidad de su gobierno en la peor campaña regional de lucha contra los incendios desde que en 2019 accedió al poder (con 3.500 hectáreas quemadas); ha responsabilizado a la Unión Europea de las dificultades que asegura existen en las labores de prevención; y ha apuntado contra el ejecutivo central de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar), al que ha acusado de “falta de humanidad” y de “buscar culpables” de la crisis que asola al conjunto del país.
| etiquetas: ayuso , responsabilidad , campaña antiincendios
