edición general
21 meneos
18 clics
Ayuso elude la responsabilidad de su peor campaña antiincendios y divide las culpas de la crisis nacional entre Sánchez y la UE

Ayuso elude la responsabilidad de su peor campaña antiincendios y divide las culpas de la crisis nacional entre Sánchez y la UE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha eludido este domingo la responsabilidad de su gobierno en la peor campaña regional de lucha contra los incendios desde que en 2019 accedió al poder (con 3.500 hectáreas quemadas); ha responsabilizado a la Unión Europea de las dificultades que asegura existen en las labores de prevención; y ha apuntado contra el ejecutivo central de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar), al que ha acusado de “falta de humanidad” y de “buscar culpables” de la crisis que asola al conjunto del país.

| etiquetas: ayuso , responsabilidad , campaña antiincendios
18 3 1 K 163 politica
10 comentarios
18 3 1 K 163 politica
Comentarios destacados:      
vicus. #1 vicus. *
Más toldos a millón y medio el metro de tela, es lo que los madrileños y madrileñas quieren.
6 K 97
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Que le eche las culpas al Koletas también.
O a mí.
4 K 58
Khadgar #5 Khadgar
#3 O a los 7291. :roll:
1 K 18
manuelpepito #4 manuelpepito
Gente que gestiona pero que no tiene responsabilidad. Votado por millones
4 K 56
#8 Pixmac
Si Quirón tuviese división de prevención de incendios sí que sobraría dinero para prevención o extinción de dinero. Al no tenerla la culpa es de Sánchez y la UE.
1 K 27
pepel #2 pepel
Es lo que le ha dictado M.A.R.
1 K 23
#9 tierramar *
xornalgalicia.com/en-portada/en-portada/exclusiva-galicia-en-llamas-el Galicia en llamas: El gran saqueo del PP en la gestión de incendios. ¿Dónde están los millones?
EL GRAN ENGAÑO: 3.500 MILLONES EN PREVENCIÓN QUE NUNCA LLEGARON
Los números escuecen como las brasas de los incendios que arrasan Galicia verano tras verano. La Xunta del PP ha inundado de dinero público la lucha contra el fuego, pero los resultados…   » ver todo el comentario
1 K 19
Sandman #6 Sandman
La culpa la tiene la Virgen de la Paloma.
0 K 15
#7 chavi
Total, se iba a quemar igual...
0 K 13
#10 cKr1
Se pasan las CCAA del PP pidiendo competencias para sus negocios, y cuando tienen que ejercerlas eluden totalmente la responsabilidad y la escalan al Gobierno Central. no mueven un dedo y encima hacen toda gala de apología de la estupidez.

Hasta los huevos de esta gente ya.
0 K 7

menéame