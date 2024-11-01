Ayuso dice que “la gente no quiere tener casas” mientras Madrid expulsa a quienes no pueden pagar una

Isabel Díaz Ayuso volvió a hablar de vivienda este sábado, 2 de mayo, en una entrevista en Telemadrid. Y volvió a hacerlo como si el problema fuera que la gente se ha vuelto caprichosa, desconfiada o enemiga de la propiedad. La frase quedó grabada: Ayuso afirmó que “la gente no quiere tener casas”. Así, sin temblar demasiado. La presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra Pedro Sánchez y atribuyó al Gobierno central la situación del mercado inmobiliario.
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¿Pero de verdad alguien puede creer semejante tontería? El hecho de que salga de la boca de una persona pública no le da visos de veracidad; todo lo contrario: le da a quien lo ha dicho aires de vivir en otro mundo distinto del que vivimos todos o directamente quiere convertir el blanco en negro.
Desde 2021 han desaparecido unas 400.000 vivendas del mercado del alquiler.
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Cosas de que la protección a inquilinos vulnerables sea a cargo de los propietarios, limitaciones de precios y decretos sacados de la manga...