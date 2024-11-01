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Ayuso dice que “la gente no quiere tener casas” mientras Madrid expulsa a quienes no pueden pagar una

Ayuso dice que “la gente no quiere tener casas” mientras Madrid expulsa a quienes no pueden pagar una

Isabel Díaz Ayuso volvió a hablar de vivienda este sábado, 2 de mayo, en una entrevista en Telemadrid. Y volvió a hacerlo como si el problema fuera que la gente se ha vuelto caprichosa, desconfiada o enemiga de la propiedad. La frase quedó grabada: Ayuso afirmó que “la gente no quiere tener casas”. Así, sin temblar demasiado. La presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra Pedro Sánchez y atribuyó al Gobierno central la situación del mercado inmobiliario.

| etiquetas: ayuso , gente , no quiere , casas , madrid , expulsa
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5 comentarios
7 2 3 K 22 Ayuso_news
#1 okeil
Pablo Iglesias, el problema de la vivienda es competencia de Pablo Iglesias.
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pepel #2 pepel
Ayuso es de Madriz.
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
Eso de retorcer el idioma es habitual en esta gente, pero es que ya están empezando a retorcer la realidad y hasta las mentes de los españoles.
¿Pero de verdad alguien puede creer semejante tontería? El hecho de que salga de la boca de una persona pública no le da visos de veracidad; todo lo contrario: le da a quien lo ha dicho aires de vivir en otro mundo distinto del que vivimos todos o directamente quiere convertir el blanco en negro.
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#5 ddomingo *
A lo que se refiere es que se están vendiendo casas que estaban en el mercado de alquiler. No es ningún secreto.

Desde 2021 han desaparecido unas 400.000 vivendas del mercado del alquiler.
observatoriodelalquiler.org/barometro-del-alquiler

Cosas de que la protección a inquilinos vulnerables sea a cargo de los propietarios, limitaciones de precios y decretos sacados de la manga...  media
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#3 greenog
"Tengo un c..o más bien gordo..." {0x1f3b6}
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menéame