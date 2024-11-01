edición general
12 meneos
16 clics
Ayuso y sus consejeros se aseguran el disfrute del chalet con piscina en la sierra madrileña cuando estén "de guardia"

Ayuso y sus consejeros se aseguran el disfrute del chalet con piscina en la sierra madrileña cuando estén "de guardia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podrá volver a usar el chalet de dos plantas con piscina en el entorno protegido del Parque Nacional de Guadarrama como hizo el pasado 12 de julio. Basta con que esté “de guardia de trabajo”, un concepto que refieren fuentes de Presidencia, pero que no explican qué situación recoge exactamente. Las mismas fuentes explican que también está abierto el uso de esta casa de lujo a los consejeros del Gobierno de Ayuso.

| etiquetas: ayuso , consejeros , chalet , piscina , guardia
10 2 0 K 140 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 140 actualidad
pepel #3 pepel
Por si se me vacía la piscina del ático.
0 K 19
nemesisreptante #1 nemesisreptante
Por fin un partido que se ocupa de las preocupaciones reales de los trabajadores a pie de calle
0 K 11
manuelpepito #2 manuelpepito
Se han comprado un chalet para fiestas y retiros con dinero público. La libertad.
0 K 10

menéame