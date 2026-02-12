Ayuso comparece en la Asamblea en plena guerra con Pedro Sánchez: “La izquierda quiere promover la islamización y la migración pobre”

Isabel Díaz Ayuso comparece este jueves en la Asamblea de Madrid en plena guerra con Pedro Sánchez a cuenta de la intención del Gobierno central de sacar adelante una ley que ponga dificultades a las administraciones autonómicas que aboguen por una gestión privada de la sanidad pública. La presidenta cree que se trata de una medida ad hoc en su contra con la que se pretende limitar sus competencias en la Comunidad de Madrid.