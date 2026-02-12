edición general
5 meneos
6 clics
Ayuso comparece en la Asamblea en plena guerra con Pedro Sánchez: “La izquierda quiere promover la islamización y la migración pobre”

Ayuso comparece en la Asamblea en plena guerra con Pedro Sánchez: “La izquierda quiere promover la islamización y la migración pobre”

Isabel Díaz Ayuso comparece este jueves en la Asamblea de Madrid en plena guerra con Pedro Sánchez a cuenta de la intención del Gobierno central de sacar adelante una ley que ponga dificultades a las administraciones autonómicas que aboguen por una gestión privada de la sanidad pública. La presidenta cree que se trata de una medida ad hoc en su contra con la que se pretende limitar sus competencias en la Comunidad de Madrid.

| etiquetas: ayuso , plena , guerra , pedro , sanchez , izquierda , promover , islamización
4 1 0 K 40 Ayuso_news
9 comentarios
4 1 0 K 40 Ayuso_news
#3 tierramar
La inmigración latina que PP.VOX atrae, en la que Ayuso trabaja con ahínco y se ven los resultados en Madrid: está atrayendo a ricos que están cambiando la demografia del centro de Madrid , y a pobres que constituyen las bandas latinas.
4 K 64
nemeame #1 nemeame
Mejor un pobre honrado que un sionista nazi
3 K 32
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
#1 La ley de Godwin en la mismísima pole. Esto debe ser un puto record.
0 K 6
Supercinexin #4 Supercinexin
No sé ni para qué molestarse, si la gente la vota en masa y además la ama. Dejadla que hable y diga todas las burradas que quiera, total, va a ganar también las próximas elecciones mandrileñas. La gente tiene lo que vota.
1 K 25
#5 fremen11
#4 Hay gente que no la votamos y no merecemos semejante grado de psicopatía de esta asesina sociopata........
0 K 8
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 La verdad, de toda la gente que conozco vivendo en Madrid, todos son valencianos emigrados a la capi del Reino y me consta sobradamente que ni uno solo de ellos vota no ya a Ayuso, sino a la derecha en general.

Después conozco a UN madrileño de nacimiento, ingeniero informático, gana bien de dinero, del Real, español, se lo ha currao. Un tío suyo estuvo a punto de morir abandonado en una residencia de Ayuso, sus servicios públicos son basura, pero es que los servicios públicos son para perdedores que no se lo han currao como él, lo de las residencias son cosas que pasan en todas partes y además los socialistas son mucho peores. Así que adivina a quién vota.
0 K 18
ombresaco #6 ombresaco
Sin defender a Ayuso, algún día quisiera entender bien por qué la izquierda europea se muestra tan tolerante con el islam, en comparación con lo "agresiva" que es con el cristianismo... supongo que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo" puede explicarlo parcialmente.
1 K 24
Fran_García_Torres #8 Fran_García_Torres
#6 los islamistas llevan engañando progres para luego matarlos o quitarlos del medio como un siglo más o menos
0 K 6
#9 Nasser
Ayuso habla: VOMITEMOS. :ffu:
0 K 7

menéame