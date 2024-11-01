edición general
Ayuso, cobradora del frac con las víctimas de las residencias: “Nos llamaban cada 15 días”

“Mucha gente pagó ante las amenazas que recibieron de que podían embargarles”

pepel #2 pepel
Vaya "plataforma de frustrados" que no quieren pagar.
#1 Juanjolo *
¿Ayuso cobradora del frac? Madre mía van sin filtros los machistas del Plural, cómo esta de nerviosa la izquierda.

Hasta el meneante más profundo debería votar negativo semejante chorrada sensacionalista. Ahí va el mio
#3 Acabose
Además de miserable, es rata.
