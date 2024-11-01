Ayuso carga contra "los que están con los narcos" para atacar a Sánchez en un acto junto a Feijóo

Ayuso ha asegurado que "estar tanto con los narcos deja a uno trastocado y alejado de la democracia" en alusión a las relaciones que atribuye a Sánchez con Maduro, y lo ha dicho frente a Feijóo, que en los 90 compartió años de amistad y viajes con Marcial Dorado, uno de los capos de las Rias Baixas, condenado por tráfico de cocaína
De verdad, tragar con este gente es indigencia mental o hijoputismo puro y duro.