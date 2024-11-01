edición general
Ayuso carga contra "los que están con los narcos" para atacar a Sánchez en un acto junto a Feijóo

Ayuso ha asegurado que "estar tanto con los narcos deja a uno trastocado y alejado de la democracia" en alusión a las relaciones que atribuye a Sánchez con Maduro, y lo ha dicho frente a Feijóo, que en los 90 compartió años de amistad y viajes con Marcial Dorado, uno de los capos de las Rias Baixas, condenado por tráfico de cocaína

#3 Suleiman
Esto lo ha escrito MAR después de una ronda de Whisky....
6 K 84
reivaj01 #6 reivaj01
#3 Ha sido un "sujétame el cubata" de libro
5 K 58
#15 malditopendejo
#6 de "litro", se te fue el dedo....
2 K 32
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Ya, con los narcos...

De verdad, tragar con este gente es indigencia mental o hijoputismo puro y duro.  media
7 K 80
kintxo #14 kintxo
#12 ¡Y yo! Jjj Aunque #8 nos la ha puesto. Ver para creer.
0 K 20
Arzak_ #5 Arzak_
Está no es más tonta por qué no puede. xD
3 K 34
devilinside #7 devilinside
#5 ¿Que no?
2 K 35
manzitor #12 manzitor
Yo quiero ver la cara de Feijoo.
1 K 32
#17 Eukherio
#12 Ojalá hubiese dicho: bueno, bueno, que no todos los narcos son iguales.
0 K 8
manzitor #18 manzitor
#17 Que se le podría haber escapado perfectamente, sin duda.
0 K 12
#4 sliana
el insulto de schrodinger, que es bueno o malo dependiendo de a quien mires
2 K 21
#2 DenisseJoel
Ahí su guionista ha estado fino.
1 K 21
#10 Otrebla8002
Vaya, vaya...... pues ya solo falta saber como se queda uno después de estar con los corruptos confesos.
0 K 11
Escafurciao #11 Escafurciao *
Solo saben atacar con lo que ellos mismo y solo ellos representan.
0 K 7
Petrovic #13 Petrovic
Creo que le ha guiñado un ojo a feijo cuando lo ha dicho {0x1f609}
0 K 6
#9 slimedition
Doble win. A MAR le ha parecido su idea del año.
0 K 6

