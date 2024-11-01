Ayuso aprovecha el último borrador de la ley de universidades para cargar contra el Gobierno

En la exposición de motivos, la Consejería de Educación dedica todo un folio a cargar contra “el legislador nacional” por la obligatoriedad de que las prácticas de los becarios de universidad coticen a la Seguridad Social. El borrador de ley aprovecha para cargar contra el Gobierno e impregnar el texto de llamadas a la defensa de la libertad, a la “neutralidad ideológica” en las universidades, “la no ideologización y la no politización de la ciencia” y la defensa del español.