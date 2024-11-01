edición general
Ayuso aprovecha el último borrador de la ley de universidades para cargar contra el Gobierno

En la exposición de motivos, la Consejería de Educación dedica todo un folio a cargar contra “el legislador nacional” por la obligatoriedad de que las prácticas de los becarios de universidad coticen a la Seguridad Social. El borrador de ley aprovecha para cargar contra el Gobierno e impregnar el texto de llamadas a la defensa de la libertad, a la “neutralidad ideológica” en las universidades, “la no ideologización y la no politización de la ciencia” y la defensa del español.

#2 Leon_Bocanegra
aprovecha para cargar contra el Gobierno e impregnar el texto de llamadas a la defensa de la libertad

Agarraos fuerte que cuando la derecha defiende la libertad , la gente acaba censurada, en la cárcel... O muerta.
2 K 42
Thornton #5 Thornton
#2 Para muestra un botón

multa máxima posible de 300.000 euros, por "permitir la celebración de referéndum ilegales”.
0 K 20
Thornton #1 Thornton
Señala que la norma estatal “ha generado una preocupante inseguridad jurídica, tanto para la empresa como para las instituciones públicas” porque aunque, admite, estas cotizaciones están bonificadas, “cualquier error meramente formal aboca a la empresa a encontrarse en situación de no estar al corriente con la Seguridad Social”. Todo ello, dice el texto, frente a la “generosa colaboración a la que esas entidades se prestan desinteresadamente”.

Vamos, igual que con un trabajador que hay que darle de alta de acuerdo a la normativa vigente. ¿Por qué se van a producir errores formales con lo becarios?
2 K 38
#6 grisgoblin
#1 {0x1f4f0} Versión informativa-neutral (explicativa)

La obligatoriedad de dar de alta a los becarios en la Seguridad Social no debería suponer grandes dificultades, ya que el procedimiento es similar al de cualquier trabajador. Sin embargo, la diferencia es que las prácticas no son una relación laboral ordinaria: no hay contrato clásico, los periodos pueden ser muy breves o discontinuos y en muchos casos intervienen varias instituciones a la vez (universidad, empresa, administración). Esa…   » ver todo el comentario
1 K 26
Thornton #9 Thornton
#6 En mi empresa estamos hartos de hacer contratos por uno o dos días (aforosy/o encuestas de movilidad). Cero problemas.
0 K 20
#11 grisgoblin
#9 Desde mi punto de vista, si lo que quieres es ayudar a que nadie cometa un error o simplificar los trámites lo que haces es clarificar el proceso o simplificar los trámites. Si tu intención es otra, pues haces otra cosa.
0 K 6
Thornton #13 Thornton
#11 Totalmente de acuerdo, pero hay procesos que requieren cierta rigurosidad: los contratos laborales, la declaración de la renta, la inscripción de un hijo en el regsitro civil, etc.

Pero ya que hablamos de puntos de vista, el mío es que desde la Comunidad de Madrid miran más por las empresas que por los becarios.
0 K 20
Thornton #3 Thornton
“Todos los órganos unipersonales de las universidades [el rector, el gerente, etc.] tienen el deber de promover la libertad en las sedes de su universidad, por lo que evitarán amparar [...] el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus”

Se ve que la jodieron los abucheos cuando la declararon alumna ilustre de la Complutense. ¡Que no vuelva a ocurrir!
0 K 20
karakol #8 karakol
Entonces es que el borrador está bien.

La regla es simple. Hacer exactamente lo contrario de lo que diga Rodríguez por boca de esta marioneta es lo correcto.
0 K 19
mariKarmo #7 mariKarmo *
Que asssssssssssco de tía de verdad.

Si eres votante de esta mierda con patas, méteme ya en el ignore, no te mereces nada de respeto por mi parte ni necesito comunicarme con gente así.
0 K 17
XtrMnIO #10 XtrMnIO
La Quironesa otra vez aprovechando un púlpito para defecar por el agujero ese que tiene en la cara.
0 K 13
Dene #4 Dene
"el legislador nacional" es el congreso, no el gobierno
0 K 12
Fartucu #12 Fartucu
Parece maja, ¿quién es?
0 K 7

menéame