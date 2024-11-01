Ayuso aprovecha el último borrador de la ley de universidades para cargar contra el Gobierno

En la exposición de motivos, la Consejería de Educación dedica todo un folio a cargar contra “el legislador nacional” por la obligatoriedad de que las prácticas de los becarios de universidad coticen a la Seguridad Social. El borrador de ley aprovecha para cargar contra el Gobierno e impregnar el texto de llamadas a la defensa de la libertad, a la “neutralidad ideológica” en las universidades, “la no ideologización y la no politización de la ciencia” y la defensa del español.
Agarraos fuerte que cuando la derecha defiende la libertad , la gente acaba censurada, en la cárcel... O muerta.
multa máxima posible de 300.000 euros, por "permitir la celebración de referéndum ilegales”.
Vamos, igual que con un trabajador que hay que darle de alta de acuerdo a la normativa vigente. ¿Por qué se van a producir errores formales con lo becarios?
La obligatoriedad de dar de alta a los becarios en la Seguridad Social no debería suponer grandes dificultades, ya que el procedimiento es similar al de cualquier trabajador. Sin embargo, la diferencia es que las prácticas no son una relación laboral ordinaria: no hay contrato clásico, los periodos pueden ser muy breves o discontinuos y en muchos casos intervienen varias instituciones a la vez (universidad, empresa, administración). Esa… » ver todo el comentario
Pero ya que hablamos de puntos de vista, el mío es que desde la Comunidad de Madrid miran más por las empresas que por los becarios.
Se ve que la jodieron los abucheos cuando la declararon alumna ilustre de la Complutense. ¡Que no vuelva a ocurrir!
La regla es simple. Hacer exactamente lo contrario de lo que diga Rodríguez por boca de esta marioneta es lo correcto.
Si eres votante de esta mierda con patas, méteme ya en el ignore, no te mereces nada de respeto por mi parte ni necesito comunicarme con gente así.