Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid no solicitará a Pedro Sánchez la quita de la deuda: "Es una trampa"

Primera medida anunciada por Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región. La presidenta ha avanzado que la Comunidad de Madrid no solicitará a Pedro Sánchez la condonación de la deuda "por responsabilidad y respeto a la verdad" al tratarse de una normativa "ilegal". "Es una trampa para todos los españoles", ha indicado.

Comentarios destacados:        
Harkon #3 Harkon
Tenemos imágenes de sus declaraciones  media
Ludovicio #4 Ludovicio
No vaya a ser que, con la quita, de pronto se vea sin excusas para no contratar personal sanitario.
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Pues entonces, si a Madrid le sobra dinero, desde el estado se le puede recortar la asignación en un 50%. Otras comunidades habrá que lo necesiten.
dunachio #5 dunachio
Lo de esta tía es de traca, es algo que se estudiará. Es una psicópata de manual, obsesionada con Perro Sánchez y que hará lo que tenga que hacer para intentar dejarlo mal a él, aún jodiendo a toda una comunidad.
#14 Pivorexico
Bueno hay intereses de por medio y no precisamente de los madrileños de a pie .

"la mayor parte de su deuda en el mercado libre, con las instituciones financieras (11.566 millones de euros,un 42,1%) y las emisiones de deuda (22.192 millones, 57,9%).

la Comunidad de Madrid paga más intereses que el resto debido a su financiación particular. El estudio afirma que Madrid pagó ese año un tipo de interés del 2,3% frente al 1,4% promedio del resto de comunidades, lo que se cuantifica en un sobrecoste de 314 millones de euros,"

maldita.es/malditateexplica/20240912/financiacion-autonomica-madrid-de
ipanies #19 ipanies
#14 El voto de los que ganan esos 314 millones extra vale lo mismo que el del panadero del barrio dicen...
HAL9K #26 HAL9K *
#14 La Comunidad de Madrid no se financia en el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) por motivos políticos, porque lo sacaron los rojos. Son conscientes del perjuicio y se la sopla. Pero parece que a la mayoría de madrileños tampoco les importa una mierda.
jonolulu #16 jonolulu *
Mañana se quejará de lo malo que es Perro Sanxe porque no le da dinero.

Es por eso o porque el mecanismo de quita exige fiscalización del gasto.
pitercio #11 pitercio
¡Espera! que igual para traspasar la deuda hay que identificar las partidas y justificarlas... y entregar las facturas de Quirón... Sí, una trampa :troll:
#6 archiputoamo
Se confunden con la amnistía fiscal que le hicieron a sus amigos
shake-it #23 shake-it *
Como madrileño sólo puedo decir una cosa: ME CAGO EN TU PUTA MADRE

Luego meterán tijeretazos a los servicios públicos porque España trata mal a Madrid. Asquerosa. En el infierno hay un lugar reservado para gentuza así.
Chinchorro #8 Chinchorro
Todo es una trampa, todo es una conspiración, todo es contra ella, todo la perjudica.
Es una tóxica de manual.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Bueno, pues nada. A seguir pagando dinero al estado central. Es lo que una mayoría de madrileños decidió.
mariKarmo #9 mariKarmo
Gracias Ayuso! más para el resto!
meroespectador #17 meroespectador *
Es algo objetivamente bueno para los madrileños, pero ella piensa que es una trampa ilegal sin explicarlo. Ergo ella está perjudicando a los madrileños. El estado se financia con menos coste que las comunidades por lo tanto interesa bajar esa deuda que solo cambiando de bolsillo sale más barata al país.
Edheo #21 Edheo
#17 No te canses, la seguirán votando igual... son sus costumbres
#25 Suleiman
Siempre lo opuesto a lo que diga el contrario...
#10 Leon_Bocanegra
Nooooo Ayuso, no aceptes! Es una trampa! Una trampa !! Sal de ahí, rápido, abandona la misión!!!
#12 Leon_Bocanegra *
#10 Por dios! Que alguien cubra su retirada!! Vaaaaaamos!
Uge1966 #24 Uge1966
La normativa no es ilegal; si lo fuera, no sería normativa. Al menos, hasta que no sea declarada ilegal por otro tribunal que vea el caso si se le presenta. Mira que últimamente, eso de no hacer caso a las leyes, se lleva más entre los "liberales" que entre los "comunistas"...
#2 Barriales
#1 jajajaja.
Viva España!!!!
Mediorco #15 Mediorco
#1 ¿Esto va a ser una de esas veces en las que después dice que Sánchez trata mal a Madrid?
strike5000 #22 strike5000
A mí me gustaría que alguien me explicara como va eso de la quita de la deuda. Por lo que tengo entendido las CCAA deben un dinero a la caja del Estado. Eso supone que el Estado tiene menos dinero para repartir con los presupuestos, pero cuenta con que se lo paguen para ir incluyéndolo poco a poco. Si ahora "quitamos" esa deuda significa que el agujero que tiene la caja no se va a tapar. Es dinero perdido. Y es una pérdida que se va a repartir (menos presupuesto) entre todas las CCAA. Entiendo que si una Comunidad debía 15.000.000.000€ y ahora "sólo" va a recibir 5.000.000.000€ menos le interese, pero a otra que debía 1.000.000.000€ y ahora va a recibir 5.000.000.000€ no le interesa tanto.
#20 luckyy
No es que sea tonta, es que es mal. No tiene otra explicación
