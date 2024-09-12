Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid no solicitará a Pedro Sánchez la quita de la deuda: "Es una trampa"  

Primera medida anunciada por Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región. La presidenta ha avanzado que la Comunidad de Madrid no solicitará a Pedro Sánchez la condonación de la deuda "por responsabilidad y respeto a la verdad" al tratarse de una normativa "ilegal". "Es una trampa para todos los españoles", ha indicado.
"la mayor parte de su deuda en el mercado libre, con las instituciones financieras (11.566 millones de euros,un 42,1%) y las emisiones de deuda (22.192 millones, 57,9%).
la Comunidad de Madrid paga más intereses que el resto debido a su financiación particular. El estudio afirma que Madrid pagó ese año un tipo de interés del 2,3% frente al 1,4% promedio del resto de comunidades, lo que se cuantifica en un sobrecoste de 314 millones de euros,"
Es por eso o porque el mecanismo de quita exige fiscalización del gasto.
Luego meterán tijeretazos a los servicios públicos porque España trata mal a Madrid. Asquerosa. En el infierno hay un lugar reservado para gentuza así.
Es una tóxica de manual.
