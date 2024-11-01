Ayuso alcanza la cima del cinismo hablando de "la primera trans en Eurovisión" para defender a Israel: "Estás tú para hablar de derechos LGTBIQ+"

"Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión. Ha quedado entre el 2º y el 5º puesto en decenas de ocasiones con cantantes gays y cantos por el feminismo", aseguró. Y después remató: "Los artistas o deportistas no pueden pagar por sus gobiernos o la politización". Que Ayuso, que ha recortado derechos al colectivo LGTBIQ+ y les ha menospreciado se atreva a utilizar ese argumento para defender a Israel
Ya vale de tener que tolerar la ignorancia y la hijoputez extrema como un derecho de libertad de expresión. Por esa gatera se está colando el fascismo, el sionismo y la discordia entre semejantes.
-Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina
Lo molón de todo esto es que, implicitamente, está diciendo que si una persona no comulga con tus mismas ideas sobre la libertad sexual y el feminismo, es lícito bombardear su casa y exterminar a su familia Ole triple tirabuzón