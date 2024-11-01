edición general
Ayuso alcanza la cima del cinismo hablando de "la primera trans en Eurovisión" para defender a Israel: "Estás tú para hablar de derechos LGTBIQ+"

"Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión. Ha quedado entre el 2º y el 5º puesto en decenas de ocasiones con cantantes gays y cantos por el feminismo", aseguró. Y después remató: "Los artistas o deportistas no pueden pagar por sus gobiernos o la politización". Que Ayuso, que ha recortado derechos al colectivo LGTBIQ+ y les ha menospreciado se atreva a utilizar ese argumento para defender a Israel

XtrMnIO #1 XtrMnIO
La mala fruta pidiendo que le hagan casito.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 Cuando MAR le pasa al pinganillo lo que tiene que decir y no esta borracho no se le nota, lo que pasa es que pocas veces eso sucede.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Ayuso sin el pinganillo de MAR es una inútil analfabeta.
#7 Piscardomorao
#6 Y con el pinganillo también, pero se le nota menos {0x1f602}
ipanies #2 ipanies
La sociedad civil debe dejar de considerar a todo aquel que manifieste su apoyo a la organización delictiva como integrado en la sociedad civilizada. Yo a cualquiera que me diga que Díaz Ayuso, o Mazón, o Azcón en mi tierra son buenos políticos y personas, les voy a llamar genocidas y voy a procurar no juntarme mucho con ellos, no son de fiar.
Ya vale de tener que tolerar la ignorancia y la hijoputez extrema como un derecho de libertad de expresión. Por esa gatera se está colando el fascismo, el sionismo y la discordia entre semejantes.
skaworld #3 skaworld *
¡Isa que cada vez sale mas mierda de tu maromo y te esta salpicando mucho! ¡Rápido di algo soberanamente estúpido para cambiar de tema!

-Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina


Lo molón de todo esto es que, implicitamente, está diciendo que si una persona no comulga con tus mismas ideas sobre la libertad sexual y el feminismo, es lícito bombardear su casa y exterminar a su familia xD Ole triple tirabuzón
pitercio #4 pitercio
Las fronteras absurdas del ridículo no tienen misterio para los pepes. Debe ser que acumulan tanto retraso que acaban viajando en el tiempo hacia atrás.
elamperio #5 elamperio
Y este es el nivel. Una señora analfabeta declarada con un cargo político. Esta mujer no puede ser más idiota. No sabe ni cómo agarrar un libro como para explicarle que es el “pinkwashing”.
