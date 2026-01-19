·
El ayuntamiento de València prohíbe buscar en los contenedores
En València capital el ayuntamiento ha decidido prohibir, bajo multa de hasta 3000 euros, buscar en la basura, sea metal, cartón, comida, etc.
|
etiquetas
:
valència
,
pobreza
,
aporofobia
,
represión
#3
CerdoJusticiero
3000 pavos de multa para alguien que está rebuscando en los contenedores, maravilloso. Yo añadiría la prohibición de comprarse yates o aviones privados durante no menos de 20 años.
Así se lo pensarán dos veces.
9
K
96
#5
Pixmac
*
#3
Si no lo entendido mal, no indican la cuantía de la multa por rebuscar en la basura. Los 3.000€ son por abandonar basura industrial o domiciliaria donde no corresponde.
Lo de rebuscar en la basura creo que va más por el lado de que muchas personas que rebuscan en los contenedores quitan la basura (para facilitar la búsqueda) y no la vuelven a depositar dentro del contenedor, ocasionando mala imagen de la zona y malos olores. Puede que sean personas sin recursos pero también puede pasar que sean buscadores de cartón, chatarra,... que saben que mucha gente no recicla y tira todo al contenedor de "Otros". Es lo que quiero pensar, que multar a personas sin recursos sería tan tonto como multar a alguien por dormir en la calle.
0
K
20
#6
lectorcritico
#5
Es muy habitual que en las plantas de reciclaje encuentren llaves de gente que se le cae al tirar la basura.
Como no puedan rebuscar o les multen por buscar las llaves, menudo palo.
Espero que sea como tú dices. Hay que tener empatia pero los desfavorecidos tambien tienen que ser responsables dentro de lo que puedan.
0
K
10
#2
Juantxi
Hay que acabar con los pobres, sería mejor la pena de muerte para los necesitados que se ven forzados a rebuscar en las basuras, pero todo llegará. Vaya pandilla de políticos psicópatas, lo muertas que tienen la empatía y a piedad. Espero que los funcionarios no lleguen a ser tan despiadados y nunca apliquen normas tan aberrantemente inhumanas.
2
K
23
#1
mente_en_desarrollo
Buscar es de pobres.
Yo hago intendencia.
1
K
22
#4
Pivorexico
*
Lo hacen apara que pobres y sintecho no se extingan , Si una día llegan a tener trabajo y con ello nomina , podrán continuar len a calle mientras pagan las multas ;
Luego como probablemente pierdan el trabajo , pues vuelta a empezar , para que luego digan que la gente no emprende .
1
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
