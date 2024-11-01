El Ayuntamiento de Segovia instalará una bandera de España de 37,5 m2 en una glorieta de la ciudad

La empresa adjudicataria dispondrá de dos meses para ejecutar todo el proyecto, incluyendo las obras de cimentación y el suministro e instalación tanto del mástil como de la bandera, con un presupuesto de licitación que asciende a 18.148,79 euros (IVA incluido).
18k de los que 6k mínimo se van al bolsillo del alcalde btw.
Por cierto al pinchar en la noticia te encuentras con lo que supongo que es la portada del periódico del día donde explican lo de la bandera y tiene, bien en grande, el siguiente titular:
"El mercado de los Huertos sigue cerrado pese a que las obras acabaron hace un año".
Para abrir comercios locales no hay plata ni prisa, para poner banderitas sí
Me atrae mucho la zona castellana, sobre todo por el románico, pero este tipo de cosas me disuade de conocer... en el Matarranya no son tan así...