El Ayuntamiento de Segovia instalará una bandera de España de 37,5 m2 en una glorieta de la ciudad

La empresa adjudicataria dispondrá de dos meses para ejecutar todo el proyecto, incluyendo las obras de cimentación y el suministro e instalación tanto del mástil como de la bandera, con un presupuesto de licitación que asciende a 18.148,79 euros (IVA incluido).

elGude #1 elGude
Bueno, ya está, se han acabado los problemas
sat #3 sat *
Pocos metros me parecen para lo grande que es EJPAÑA. Son 18000 pavillos de de nada. Qué es eso comparado con el orgullo de pasar por allí y ver un trapo gigante hondeando al viento?!?!
sat #11 sat
#3 *Ondeando, ya no puedo editar.
#2 Zerjillo
Solucionando los verdaderos problemas de los patriotas. Eso sí, echo en falta algún cero más en la factura...
jdmf #10 jdmf
Parece que alguien la tiene pequeña
mariKarmo #9 mariKarmo
Buen recordatorio para despistados, no vaya a ser que a la gente se le olvide de que estamos en España.
vicus. #4 vicus.
Ya se pueden imaginar quién gobierna en Segovia y para que clase de intereses gobiernan y que gastos son los prioritarios. Yo veo una paletada de esas y me doy vuelta y me voy al pueblo de al lado.
Sandilo #15 Sandilo
#4 Claro que me lo imagino al poner la bandera de España, si gobernara la izquierda pondría la de Palestina.
Sinfonico #16 Sinfonico
Así, los que vayan a Segovia, sabrán que están en España, que a lo mejor no lo sabían...no reirse de los retrasados xD
#19 luckyy
A todos los tontos les da por lo mismo
Laro__ #13 Laro__ *
¿Solo 18.000 €? ¡Pringaos! Con el "mástil-obelisco" giratorio de Madrid, (que lleva 15 años sin girar) de Plaza Castilla, el PP pudo expoliar, con la ayuda de TeLaClava, más de 14 millones de euros.
Magog #14 Magog
cuanto mas grande la alfombra, mas mierda a tapar
#17 xazazu
Me parece muy pequeña. Así no se demuestra la grandeza de España.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Por fín alguien que gobierna pensando en lo que la gente realmente necesita.
#5 perej
¡Esas son las cosas que importan, sí señor, que Gaza ni Gaza!
Asimismov #18 Asimismov
La España dentro de España, pero fuera de la auténtica España dentro de España.
Andreham #6 Andreham
A comer banderas, por si a alguien se le olvida dónde vive.

18k de los que 6k mínimo se van al bolsillo del alcalde btw.

Por cierto al pinchar en la noticia te encuentras con lo que supongo que es la portada del periódico del día donde explican lo de la bandera y tiene, bien en grande, el siguiente titular:

"El mercado de los Huertos sigue cerrado pese a que las obras acabaron hace un año".

Para abrir comercios locales no hay plata ni prisa, para poner banderitas sí xD xD xD
aupaatu #8 aupaatu *
Por fin ,ya era hora que Segovia se conozca como parte del glorioso Reino de los Borbónes y no por su pasado de emigrantes Romanos.
#20 pirat *
Si le añadimos el mantenimiento, el presupuesto se incrementa notablemente y si sumamos todo este tipo de ocurrencias, la partida presupuestaria se vuelve importante, pero esto no es malversación...
Me atrae mucho la zona castellana, sobre todo por el románico, pero este tipo de cosas me disuade de conocer... en el Matarranya no son tan así...
Gadfly #12 Gadfly
Ni que estuviéramos en España!!!!
