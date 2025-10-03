edición general
El Ayuntamiento requerirá a los propietarios de la finca que provoca el problema de ratas en el colegio Ave María

El Ayuntamiento requerirá a los propietarios de la finca que provoca el problema de ratas en el colegio Ave María

El concejal de Medio Ambiente recuerda que no es la primera vez que pasa

Deviance #6 Deviance
#5 Ya bueno, lleva muchos años así, tampoco nos vamos a volver puristas ahora:
Sin ir más lejos, yo vivo en la zona de San Pablo, y escucho Black Metal y me cago en dios a diario, soy anti religión y tampoco es que me ofenda mucho que eso sea así.
Drebian #1 Drebian *
¿qué les requerirá?

Me repsondo a mí mismo:

Del lat. requirĕre 'buscar, indagar', 'reclamar, exigir'.
Conjug. c. sentir.

tr. Intimar, avisar o hacer saber algo con autoridad pública.
Sin.:
notificar, avisar, advertir, mandar, ordenar.
eltoloco #3 eltoloco *
Las lindes entre dos fincas son de propiedad compartida, si estos del colegio de pijos tienen un problema con la finca de al lado es tan sencillo para ellos como levantar un muro, no?

Aparte de esto, ¿Como demuestras que las ratas viven en esa finca? Hasta donde yo sé, las ratas no tienen empadronamiento, y en un mismo día estarán en la finca, en la calle, en el colegio o en otra finca. Yo veo ratas en la calle casi a diario, en los cubos de basura y en las alcantarillas, y en mi finca tambien hay ratas que van de un lado para otro, y no se me ha ocurrido en la vida culpar al vecino de al lado porque no tiene sentido.
Deviance #4 Deviance
Lo envío más que nada porque si no nos quejamos lo suficiente, nada cambia, e incluso me atrevo a decir que suele ir a peor.

#3 No es un colegio de pijos, es un barrio obrero. Conviven gente obrera con gitanos , empresarios, currantes y un barrio decente.
eltoloco #5 eltoloco
#4 pues vaya nombre para un colegio público, y además con una virgen enorme en la entrada del colegio.. :palm: :wall:
#2 Nadasdy *
Mi experiencia, con un tema parecido, con un solar que colinda con mi vivienda.

Se notifica por correos, ya de primeras te dicen que funciona muy mal y que va a tardar. Una vez notificado tienen un plazo para ejecutar (creo que un mes). Luego se tiene que pasar el técnico veterinario a confirmar si se ha actuado o no. En caso negativo, empiezan con las multas coercitivas, hasta que el propietario le dé solución.
Suerte tendrán si los propietarios no se declaran insolventes y eso acaba en el limbo que supone pelear algo por medio de una administración.
