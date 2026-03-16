El Ayuntamiento de Parla anula la oposición a auxiliar administrativo bajo sospecha

Gobierno local de Parla ha hecho público que el pasado viernes la Concejalía de Recursos Humanos dictó un decreto reclamando al Tribunal Calificador del examen bajo sospecha “una aclaración profunda y exhaustiva de las causas que dieron lugar a la existencia de un supuesto patrón en las respuestas” de la prueba para conseguir una de las 24 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento.Secciones sindicales de CCOO, CGT, CSIF y UGT ya pidieron la semana pasada la anulación de la prueba ante las sospechas de posible amaño.