El Ayuntamiento de Móstoles no investigará al alcalde por las acusaciones de acoso por los votos en contra de PP y Vox

La propuesta de crear una Comisión Especial de Investigación era una inciativa del PSOE para esclarecer “con total transparencia” los hechos y “depurar responsabilidades políticas”.

7 comentarios
#1 concentrado
Está claro que era una maniobra de los acosadores sexuales del PSOE :troll:
2 K 39
josde #5 josde
El que pueda acosar que acose, si es del PP mejor.
0 K 20
#3 fremen11
A ver da igual que investigue o no si hay una denuncia en un juzgado y el presunto HDLGP este es condenado
1 K 19
#6 Suleiman
Lo que no se ve, no existe.
0 K 13
strike5000 #7 strike5000
A mí esto de las comisiones para "imbestigar" delitos me parece una chorrada. Si es un hecho delictivo es cosa de las FCSE y de la Justicia, si no lo es a lo más que van a llegar es a una condena moral o "reprobación", lo cual no sirve absolutamente para nada.
0 K 11
#2 mercure
Chorprecha{0x1f631}
0 K 10
Raúl_Rattlehead #4 Raúl_Rattlehead *
La derecha siempre a favor de los violadores y en contra de las víctimas. La única excepción es que no coman jamón, nunca fue tan peligroso comer falafel.
0 K 8

