15
meneos
12
clics
El Ayuntamiento de Móstoles no investigará al alcalde por las acusaciones de acoso por los votos en contra de PP y Vox
La propuesta de crear una Comisión Especial de Investigación era una inciativa del PSOE para esclarecer “con total transparencia” los hechos y “depurar responsabilidades políticas”.
|
etiquetas
:
móstoles
,
comisión
,
acoso
,
pp
,
vox
7 comentarios
#1
concentrado
Está claro que era una maniobra de los acosadores sexuales del PSOE
2
K
39
#5
josde
El que pueda acosar que acose, si es del PP mejor.
0
K
20
#3
fremen11
A ver da igual que investigue o no si hay una denuncia en un juzgado y el presunto HDLGP este es condenado
1
K
19
#6
Suleiman
Lo que no se ve, no existe.
0
K
13
#7
strike5000
A mí esto de las comisiones para "imbestigar" delitos me parece una chorrada. Si es un hecho delictivo es cosa de las FCSE y de la Justicia, si no lo es a lo más que van a llegar es a una condena moral o "reprobación", lo cual no sirve absolutamente para nada.
0
K
11
#2
mercure
Chorprecha{0x1f631}
0
K
10
#4
Raúl_Rattlehead
*
La derecha siempre a favor de los violadores y en contra de las víctimas. La única excepción es que no coman jamón, nunca fue tan peligroso comer falafel.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
