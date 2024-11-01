edición general
El Ayuntamiento de Madrid tala dos cipreses centenarios de la Casa de Campo

Los ejemplares afectados formaban parte de una histórica pantalla vegetal documentada en fotografías aéreas de los años treinta, anteriores a la Guerra Civil. Este tipo de plantación, habitual en los jardines históricos, se diseñaba para proteger paredes, ocultar vistas indeseadas y dar intimidad. Su rehabilitación, a comienzos del siglo XX, corrió a cargo de Juan Gras y Prats, quien trabajó no solo en la Casa de Campo, sino en otros jardines como los Reales Alcázares de Sevilla, los jardines del Palacio de la Magdalena de Santander o la Fuente

GeneWilder #1 GeneWilder
Las mejores talas…
#3 concentrado
Seguro que algún antepasado de Almeida gobernó en algún lugar del Sahara
alcama #2 alcama
Paren las rotativas, han talado 2 arboles.

Proximamente: el Ayuntamiento de Madrid mueve 2 piedras milenarias
