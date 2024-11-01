edición general
7 meneos
129 clics
El Ayuntamiento de Madrid reivindica un 8M "juntos" con un cartel azul, sin referencias feministas y estética de IA

El Ayuntamiento de Madrid reivindica un 8M "juntos" con un cartel azul, sin referencias feministas y estética de IA  

La campaña por el 8M del Ayuntamiento de Madrid presenta indicios de uso de IA como manos con seis dedos

| etiquetas: almeida , madrid
5 2 0 K 67 actualidad
7 comentarios
5 2 0 K 67 actualidad
Trigonometrico #4 Trigonometrico *
#_1 El feminismo debería pensar que este cartel está robando muchos votos a los partidos feministas, de hecho, el feminismo es quizás la principal causa de crecimento de votos para VOX.

Y lo que es peor, Ayuso no nesita decir la verdad con este cartelito, sólo necesita ponerlo. Barata le sale la propaganda.
1 K 22
#7 concentrado
Y en ese dibujo del ayuntamiento, ¿quién es el jefe de familia?
0 K 20
BastardWolf #6 BastardWolf
La madre de Tamara, Margarita Seisdedos, estaria orgullosa de ver a los suyos en un poster
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la obra de arte:  media
0 K 11
#3 capitan.meneito
EL MUNDO TODAY, ésta no me la cuelas!!!!!!
0 K 11
qwertyTarantino #2 qwertyTarantino
youtu.be/hlk7o5T56iw?is=0mLQ1MMZLdrroXn3

'''
If I said "Women's Lives Matter" and you say "All Lives Matter" you're diluting what I'm saying, you're diluting the issue...We say that "Black Lives Matter" well truthfully they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your bullshit history books. But honestly it ain't just black, It's yellow, it's brown, it's red, It's anyone who ain't got cash.
Poor whites that they call trash
'''
0 K 9
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
está esto y luego toda la reyerta de Iran. seis dedos!!!!
0 K 8

menéame