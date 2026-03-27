El Ayuntamiento de Irun protagoniza un pleno de récord (1 Minuto)

El pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Irun ha batido todos los récords a nivel de duración. Durante la sesión se ha aprobado el acta correspondiente a la sesión celebrada el 27 de febrero de 2026. Después ha tenido lugar la dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local y, para concluir, llegó el turno de ruegos y preguntas, donde no ha habido ninguna aportación. Así, el pleno de este viernes ha tenido una duración de un minuto.