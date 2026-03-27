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El Ayuntamiento de Irun protagoniza un pleno de récord (1 Minuto)

El Ayuntamiento de Irun protagoniza un pleno de récord (1 Minuto)

El pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Irun ha batido todos los récords a nivel de duración. Durante la sesión se ha aprobado el acta correspondiente a la sesión celebrada el 27 de febrero de 2026. Después ha tenido lugar la dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local y, para concluir, llegó el turno de ruegos y preguntas, donde no ha habido ninguna aportación. Así, el pleno de este viernes ha tenido una duración de un minuto.

| etiquetas: ayuntamiento , irún , pleno , 1 minuto , record
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5 comentarios
8 2 0 K 97 politica
calde #1 calde *
Había fútbol?

Ah, no, es la derecha sinvergüenza de siempre...
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Kantinero #3 Kantinero
#1 Es del PSE
llegó el turno de ruegos y preguntas, donde no ha habido ninguna aportación. Así, el pleno de este viernes ha tenido una duración de un minuto.
Sea mérito o demérito lo es de todas las formaciones que componen el ayuntamiento.
2 K 23
#5 Depronto
#3 Algunos ya van con el piloto automatico puesto para cazar positivos.
En el Ayuntamiento mayormente esta el PSE, PNV, Bildu, Podemos y tres del PP.
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Imag0 #2 Imag0
Cristina está hasta arriba de curro.
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Cuñado #4 Cuñado
El pleno de Irún... minuto.
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menéame