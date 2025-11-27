edición general
El Ayuntamiento de Ibiza da luz verde a la ordenanza para que los coches no estén aparcados más de 72 horas en el mismo espacio

La concejala de Vías Públicas dice que lo que buscan es una movilidad "más ordenada y eficiente" y sobre todo dice que se quiere garantizar que "no haya vehículos abandonados o sin seguro sin tener que esperar quince días como hasta ahora". El PSOE ha señalado que está por ver que se puedan garantizar jurídicamente las sanciones para evitar los recursos de los infractores. Tampoco ve claro que se pueda hacer un control eficaz para comprobar que no haya coches que lleven más de 3 días aparcados en un mismo espacio.

Cantro #1 Cantro
Es ridículo. Te rompes una pierna, o pillas un COVID y estás jodido
#2 EISev
#1 en Madrid capital son 5 días laborables, y hay municipios con ordenanzas parecidas
Cantro #4 Cantro
#2 Cinco laborables ya te da margen. 72 horas es muy poco tiempo
#7 Pixmac
#1 Hay muchos lugares con normas parecidas pero no se hacen efectivas. Si se llevara "a rajatabla" la Policía local no haría otra cosa que vigilar aparcamientos y debería estar haciendo fotos o marcas en el suelo para demostrar que el coche no se ha movido. Sería un follón. No conozco el periodo mínimo pero en Vigo se llevan el coche tras hacer marcas en ruedas y asfalto para verificar que no se mueve en más de un mes (sin contar lo que lleva aparcado antes de que le hagan las marcas), que entonces lo dan por abandonado. Conozco un coche que lo mueven a otro lugar cada vez que le hacen las marcas y fácilmente en cada lugar se echa 3 o 4 meses.
#3 dclunedo
Más multas, más recaudación..... da igual cuando leas esto.... :troll:
#6 vituwaf
15 días es más que adecuado para detectar vehículos abandonados. Incluso demasiado poco.
Sandilo #5 Sandilo
Aparcas en la puerta de tu casa un viernes y te multan el lunes. Genial!!!
