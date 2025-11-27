El Ayuntamiento de Ibiza da luz verde a la ordenanza para que los coches no estén aparcados más de 72 horas en el mismo espacio

La concejala de Vías Públicas dice que lo que buscan es una movilidad "más ordenada y eficiente" y sobre todo dice que se quiere garantizar que "no haya vehículos abandonados o sin seguro sin tener que esperar quince días como hasta ahora". El PSOE ha señalado que está por ver que se puedan garantizar jurídicamente las sanciones para evitar los recursos de los infractores. Tampoco ve claro que se pueda hacer un control eficaz para comprobar que no haya coches que lleven más de 3 días aparcados en un mismo espacio.