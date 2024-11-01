edición general
El Ayuntamiento de Figueres rechazará en una moción la regularización de inmigrantes (CAT)

El alcalde, Jordi Masquef, de Junts, argumenta que el municipio ya tiene graves dificultades en la gestión de los servicios básicos para hacer frente a más población

YeahYa #1 YeahYa *
Figueres tiene casi un 30% de población extranjera, una gran mayoría de Marruecos, que no suelen entrar en cayucos.

El alcalde se equivoca señalando principalmente a inmigrantes subsaharianos cuando el problema de su ciudad es otro. Pero también es cierto que un pueblo como Figueres, que no se parece en nada a lo que era hace 20 años, es el caldo de cultivo perfecto para la ultraderecha. La inmigración tiene que venir acompañado de integración, y en Figueres se ha visto el gran fracaso: hay zonas que parecen Marruecos, y otras España. Y no es malo parecer Marruecos, pero sí es malo que haya dos países distintos dentro de una misma ciudad.
3 K 57
#2 argonitran
#1 Que un pueblo que tiene un 30 por cierto de población inmigrante marroquí no quiera más inmigración no es por ser de ultraderecha, es tener sentido común.
1 K 29
YeahYa #5 YeahYa
#2 Ahí está el problema, que estos debates solo los está teniendo la derecha. Y hay muchas cosas que también nos jugamos en la izquierda si los pueblos donde vivimos se convierten en otra cosa.
0 K 20
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario *
#2 como bien dice #3 el hecho de no legalizarlos no hará que desaparezcan los inmigrantes ilegales. Es más, algunos servicios públicos si se prestan a dichos inmigrantes (o a sus hijos) mientras que el estado/comunidad/municipio no recibe ingresos de los mismos al no estar regularizados. La lógica dicta que la mejor solución sería regularizarlos. La alternativa es expulsarlos, pero si medimos el coste de dicha medida y la caída de mano de obra (un 30% de mano de obra es mucha mano de obra), no…   » ver todo el comentario
0 K 10
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 Y si metemos en la ecuación Vilatenim o similares ya es la hostia.

El otro gran ejemplo es Manlleu.
1 K 35
wata #3 wata *
Y el problema para que puedan trabajar legalmente y cotizar, exactamente...¿cuál es?
0 K 11

