Las ayudas al coche eléctrico e híbrido enchufable no despegan: el Congreso tumba una de las medidas más importantes

El Congreso frena la prórroga del 15% en el IRPF para coches eléctricos, híbridos enchufables y puntos de recarga. Mientras, el Plan Auto+ continúa a la espera de aprobación. La deducción en el IRPF funcionaba como un incentivo relevante para parte de la demanda. La votación parlamentaria, además, tuvo un efecto arrastre sobre un paquete más amplio de medidas incluidas en el mismo marco, ya que el rechazo afectó a un conjunto de disposiciones del llamado escudo social que el Ejecutivo había agrupado en esos decretos.