Las ayudas al coche eléctrico e híbrido enchufable no despegan: el Congreso tumba una de las medidas más importantes

El Congreso frena la prórroga del 15% en el IRPF para coches eléctricos, híbridos enchufables y puntos de recarga. Mientras, el Plan Auto+ continúa a la espera de aprobación. La deducción en el IRPF funcionaba como un incentivo relevante para parte de la demanda. La votación parlamentaria, además, tuvo un efecto arrastre sobre un paquete más amplio de medidas incluidas en el mismo marco, ya que el rechazo afectó a un conjunto de disposiciones del llamado escudo social que el Ejecutivo había agrupado en esos decretos.

sotillo
Pronto llegarán los chinos y barrerán el mercado
rubencho
#1 ya han llegado. Mi primo un hibrido enchufable con autonomía para 90 km, le sobran 70 para ir a trabajar, y si hace viaje largo con diesel creo. Con las subvenciones menos de 20
