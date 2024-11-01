¿Aviones sin alas? Cómo la NASA enseñó a volar a una bañera (y por qué debería importarte)

Olvídate por un momento de todo lo que sabes sobre aerodinámica. Si te digo «avión», tú imaginas un tubo con dos alas, ¿verdad? Es lo lógico. Las alas generan sustentación, el motor empuje, y la cola estabilidad. Sin alas, un avión no es un avión. Es un ladrillo. Una piedra. Un piano de cola cayendo desde un quinto piso. Bueno, pues hubo una época en la que la NASA miró ese «ladrillo» y dijo: «Sujétame el café, que voy a hacer que aterrice en una pista».
| etiquetas: aviones sin alas , nasa , curiosidades
Ya te digo
El ducht roll (Nada que ver con el timón holandés) que mencionan se puede dar en aviones convencionales y es jodido de pelotas. La cola se mueve de lado a lado mientras las alas suben y bajan alternativamente. Ha causado algunos accidentes muy graves.