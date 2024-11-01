Un avión turco C-130 se estrella cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán tras partirse en pleno vuelo (ENG)  

Un avión de carga militar turco C-130 se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán después de despegar de Azerbaiyán, según confirmó el Ministerio de Defensa Nacional turco el 11 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar C-130 que partía de Azerbaiyán con destino a Turquía se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según informó el ministerio en un comunicado. Se han iniciado las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas. Un vídeo que circula en redes...