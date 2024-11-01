Un avión turco C-130 se estrella cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán tras partirse en pleno vuelo (ENG)  

Un avión de carga militar turco C-130 se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán después de despegar de Azerbaiyán, según confirmó el Ministerio de Defensa Nacional turco el 11 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar C-130 que partía de Azerbaiyán con destino a Turquía se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según informó el ministerio en un comunicado. Se han iniciado las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas. Un vídeo que circula en redes...
| etiquetas: avion , militar , turquia , accidente , c-130 , georgia , azerbaiyán
Así, aunque en las fotos de los cachos que han sacado en el suelo no se ven rastros de impactos (tampoco es que hayan sacado todas las partes del avión)
¿cómo leches se parte en dos (o tres) cachos un bicho de esos?
Que mal cuerpo solo de pensarlo.
