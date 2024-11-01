edición general
Un avión turco C-130 se estrella cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán tras partirse en pleno vuelo (ENG)

Un avión de carga militar turco C-130 se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán después de despegar de Azerbaiyán, según confirmó el Ministerio de Defensa Nacional turco el 11 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar C-130 que partía de Azerbaiyán con destino a Turquía se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según informó el ministerio en un comunicado. Se han iniciado las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas. Un vídeo que circula en redes...

| etiquetas: avion , militar , turquia , accidente , c-130 , georgia , azerbaiyán
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Así, aunque en las fotos de los cachos que han sacado en el suelo no se ven rastros de impactos (tampoco es que hayan sacado todas las partes del avión)
0 K 19
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
¡hostias, pedrín!

x.com/visionergeo/status/1988218787737501706?s=20

¿cómo leches se parte en dos (o tres) cachos un bicho de esos?
0 K 19
lonnegan #4 lonnegan
#2 No lo hacen, huele raro
0 K 11
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
30 segundos viendo como se acerca el suelo y con el tu muerte.

Que mal cuerpo solo de pensarlo.
0 K 11
Mala #10 Mala *
Confio que no tenga nada que ver con los aviones que le ha comprado España a Turquía.
www.defensa.com/opinion/turquia-1-espana
0 K 11
herlocksholmes #6 herlocksholmes
Si cayó en la frontera, ¿donde enterrarán a los supervivientes? ?(
0 K 9
platypu #7 platypu
#6 En Turquia
0 K 11
#8 guillersk
#6 en la línea, mitad en un lado, mitad en otro
0 K 10
sotillo #9 sotillo
#6 Bueno, si fueran soldados españoles y los pones en manos de Federico me puedo hacer una idea
0 K 10

