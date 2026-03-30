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La aviación quiere más ayudas públicas por la crisis del petróleo en Irán a pesar de que no recorta sus emisiones de CO2

La aviación quiere más ayudas públicas por la crisis del petróleo en Irán a pesar de que no recorta sus emisiones de CO2

La aerolíneas, que no pagan impuestos por su combustible fósil, piden más exenciones fiscales mientras el sector incrementa la expulsión de gases detrás del calentamiento global y bate récords de beneficios

| etiquetas: crisis , petróleo , ayudas , aviación , co2
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Cuñado #1 Cuñado
Liberales para los beneficios, socialistas para las pérdidas. El negocio perfecto de bancos, energéticas, aerolíneas...
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cocolisto #8 cocolisto
Ya empezamos con las mamandurrias. Muy alto vuelan para el hostión que se van a dar.
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#9 chavi *
Cuidadín, mirad lo que le pasó a Begoña...:troll:
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#4 Tensk
Hummm, sin leer el artículo (hoy no me apetece visitar a Nacho) estoy por pensar que como sector aumentarán las emisiones por haber más vuelos, pero los motores se fabrican para ser cada vez más eficientes.

¿Por cuánto me equivoco?
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#2 Edwin.r
Pues a darle otra millonada a Plus Ultra que con 4 aviones cochambrosos según el gobierno es una empresa estratégica xD xD
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#3 Tensk
#2 ¿4? ¿No eran dos o tres y sólo uno en funcionamiento?
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

¡sorpresón!

Desde 30-03-2026 04:26 UTC
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#6 Onaj
#2 Hasta esta crisis estaban devolviendo el crédito con sus intereses.
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Cehona #7 Cehona
#2 No es una ayuda a fondo perdido como los bancos ¿Devolvieron los 60 millones del rescate que no iba a costar un euro?

Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros de la SEPI (no directamente del ICO) en 2021 para garantizar su viabilidad. La aerolínea ha devuelto más de 4,9 millones de euros a marzo de 2024, habiendo abonado nuevos tramos de 3 millones y 2,4 millones de euros, renegociando su calendario de pagos
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#10 pirat *
Nos encanta financiar grandes modelos de negocio que basan su éxito en la elusión fiscal y el parasitismo.
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menéame