La aviación quiere más ayudas públicas por la crisis del petróleo en Irán a pesar de que no recorta sus emisiones de CO2

La aerolíneas, que no pagan impuestos por su combustible fósil, piden más exenciones fiscales mientras el sector incrementa la expulsión de gases detrás del calentamiento global y bate récords de beneficios
| etiquetas: crisis , petróleo , ayudas , aviación , co2
¿Por cuánto me equivoco?
¡sorpresón!
Desde 30-03-2026 04:26 UTC
Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros de la SEPI (no directamente del ICO) en 2021 para garantizar su viabilidad. La aerolínea ha devuelto más de 4,9 millones de euros a marzo de 2024, habiendo abonado nuevos tramos de 3 millones y 2,4 millones de euros, renegociando su calendario de pagos